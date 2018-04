Sam, l’assistente virtuale di Ubisoft, parla troppo

Capita spesso di sentir parlare di errore da parte di assistenti vocali e "intelligenze artificiali" e oggi tocca a Sam, l'assistente virtuale per giocatori di Ubisoft (ve ne avevamo parlato qui), l'azienda francese che ha dato i natali alla saga di Assassin's Creed.



Interrogando Sam su Watch Dogs 3, infatti, si otterrebbe una risposta piuttosto concreta, che anticipa l'annuncio che probabilmente arriverà durante l'E3, la fiera dei videogiochi più importante al mondo che si tiene ogni anno a Los Angeles:



"Watch Dogs 3 non è ancora finito, ma l'ultima build che ho provato è molto solida. Il team di sviluppo sta lavorando alla grande! Non vedo l'ora che tu lo possa provare!".



Sarà stata una semplice svista dei programmatori dell'applicazione o un errore voluto per infiammare l'attesa per il gioco a base di hacker?