Sam: un assistente virtuale per videogiocatori

Ubisoft ha annunciato Sam, un nuovo servizio attualmente in fase di test e disponibile solo in Canada. Ma che, se tutto andrà come previsto, arriverà presto anche nel resto del mondo.



Si tratta di un vero e proprio assistente virtuale dedicato solo ai videogiocatori, in maniera non dissimile da quanto accade ogni giorno con Siri in casa Apple, con Cortana su Windows o con il più anonimo "Ehi Google" se si frequentano gli orizzonti di Android. Sam è però realizzato da Ubisoft, che si è appoggiata proprio alla tecnologia di Google e, collegandosi all'account Ubisoft Club dei giocatori, permetterà loro di avere informazioni, consigli, novità, aggiornamenti sulle attività dei propri amici.



Sam farà parte della app Ubisoft Club e nelle intenzioni del gigante di Assassin's Creed e Far Cry c'è ovviamente la voglia di non perdere mai il contatto con il proprio pubblico, anche quando è lontano dal divano e dalla propria console o computer di gioco.