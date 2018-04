PS5: la nuova PlayStation potrebbe arrivare nel 2020

Un'immagine realizzata dai fan che non rispecchia l'aspetto finale della prossima console Sony.

Nelle ultime settimane, tra appassionati, si è parlato molto della possibilità di vedere una nuova PlayStation già quest'anno: le voci si sono fatte insistenti dopo la pubblicazione di un articolo americano che sosteneva che le versioni preliminari della console fossero già nelle mani delle principali aziende produttrici di videogiochi.



Oggi apprendiamo, grazie a un'accurata analisi di un affidabile sito specializzato, che PlayStation 5 è sì nei pensieri di Sony e già in fase avanzata di realizzazione, ma che non sarà commercializzata prima del 2020. Una messa in vendità nel 2018 appare improbabile a tutte le fonti vicine all'azienda giapponese, che sta preparando il terreno per permettere alle software house più famose, come Ubisoft, Activision e Electronic Arts, di realizzare i loro videogiochi di richiamo per PS5 entro il 2020.



PlayStation 4 sarà l'hardware principale di Sony almeno per altri altri 2 anni e mezzo, anche se, parlando di PlayStation 5 le fonti del sito prima citato hanno dichiarato:



"In un progetto a medio-lungo termine può succedere qualsiasi cosa in termini di programmazione, sia anticipi che posticipi. A un certo punto, Sony probabilmente avrà iniziato a vagliare ogni possibile data. È tutto legato a quale pensano che possa essere il periodo migliore per l'hardware".



Questo potrebbe significare anche che una mossa dei diretti concorrenti, Microsoft e Nintendo, potrebbe cambiare i piani di Sony per l'annuncio o il lancio di PS5. Vi terremo aggiornati, continuate a seguirci!