Tim, il fondo Elliott allo scoperto: chiesta la revoca dei manager Vivendi

Il fondo Elliott è uscito allo scoperto in quella che appare come l'inizio della battaglia contro Vivendi all'interno di Tim. Elliott ha infatti chiesto l'integrazione dell'agenda dell'assemblea degli azionisti del 24 aprile con la revoca dei manager Vivendi e la nomina di sei nuovi consiglieri, tra cui Luigi Gubitosi e Fulvio Conti. E' quanto si legge in una nota del gruppo di tlc, che ha fatto sapere che convocherà nei prossimi giorni un Cda.