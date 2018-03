Tim, Bloomberg: fondo Elliott pronto ad acquistare quote "anti-Vivendi"

Il fondo Elliott Management di Paul Singer starebbe accumulando quote in Telecom Italia per contrastare la modalità con cui Vivendi sta guidando la società. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, secondo cui il fondo hedge americano starebbe valutando di nominare direttori per il Consiglio di amministrazione di Telecom. La decisione - riporta l'agenzia di stampa - nascerebbe dal timore di Elliott per il calo delle azioni dell'azienda da quando Vivendi ha assunto il controllo del Cda.

Secondo le indiscrezioni riportate da Bloomberg, Singer starebbe spingendo per altri cambiamenti all'interno di Tim, con l'obbiettivo di migliorarne la performance finanziaria. L'assemblea annuale di Telecom Italia è in calendario il 24 aprile e in quella occasione Elliott potrebbe presentare i suoi candidati al consiglio di amministrazione.

I mercati non sembrano preoccupati. Anzi: il titolo Tim corre in Borsa, nel giorno dell'approvazione dei risultati 2017 e del piano 2018-20. In positivo anche la controllata Inwit, dopo i risultati migliori delle attese.

Elliott, salito agli onori delle cronache per la vicenda del prestito alla nuova proprietà del Milan, è uno dei più impegnati fondi attivi sul mercato. Nel suo mirino sono finite, fra le altre, BHP Billiton e NXP Semiconductors.