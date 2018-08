Prezzi, dati definitivi Istat: inflazione accelera a 1,5% a luglio

L'inizio posticipato dei saldi estivi (dal primo luglio del 2017 al 7 luglio nel 2018 in quasi tutte le regioni) ha comportato un calo congiunturale dei prezzi di abbigliamento e calzature a luglio di quest'anno meno ampio (-19,1%) che a luglio dello scorso anno (-21,7%), determinando così un'accelerazione tendenziale che si ripercuote sull'inflazione.



I dati sull'inflazione acquisita e di fondo - Le spinte inflazionistiche sono solo in parte bilanciate dal rallentamento della crescita dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (da +2,9% a +1,7%). L'inflazione "di fondo", al netto degli energetici e degli alimentari freschi, subisce una lieve decelerazione rispetto al mese precedente, rispettivamente da +0,8% a +0,7% e da +1% a +0,9%. L'inflazione acquisita per il 2018 è +1,2% per l'indice generale e +0,8% per la componente di fondo.



Rialzo dei prezzi negli energetici - L'aumento congiunturale dell'indice generale dei prezzi al consumo si deve per lo più ai rialzi dei prezzi dei beni energetici regolamentati (+6,1%) e, in misura minore, dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,8%), solo in parte bilanciati dal calo dei prezzi dei Beni alimentari non lavorati (-1,8%).



Carrello della spesa +2,2% a luglio - Continuano a luglio le tensioni sui prezzi dei prodotti di largo consumo: i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona, il cosiddetto carrello della spesa, crescono del +2,2% come a giugno, mentre quelli ad alta frequenza d'acquisto (da +2,7% a +2,8%) crescono su base annua più dell'indice generale.