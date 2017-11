L'agenzia di rating Moody's rivede al rialzo le stime di crescita dell'Italia per il 2017 e il 2018, prevedendo un aumento del Pil dell'1,3% contro lo 0,8% e l'1% stimati in precedenza. La crescita è sostenuta "dalla politica monetaria e di bilancio e da una ripresa più forte nell'Ue", spiega Moody's. Rivalutate al rialzo anche le stime della Germania (al 2,2% per il 2017 e al 2% per il 2018) e della Francia (all'1,6% per entrambi gli anni).