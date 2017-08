Ecco tutti e dodici i parametri dell'indice Bes - Il ministero dell'Economia ha inviato il decreto ministeriale che definisce il Bes, e all'articolo 1 vengono indicati 12 parametri: reddito medio disponibile aggiustato pro capite; indice di diseguaglianza del reddito disponibile; indice di povertà assoluta; speranza di vita in buona salute alla nascita; eccesso di peso; uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione; tasso di mancata partecipazione al lavoro; rapporto tra tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni con figli in età prescolare e delle donne senza figli; indice di criminalità predatoria; indice di efficienza della giustizia civile; emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti; indice di abusivismo edilizio.



Per fotografare al meglio la ricchezza e il benessere reale del Paese - L'indice di Benessere equo e solidale mira a fotografare meglio del Pil la ricchezza e il benessere reale del Paese. Il Bes fu lanciato dal prof Enrico Giovannini quando era presidente dell'Istat, e sostenuto a livello sociale dalla campagna "Sbilanciamoci" guidata da Giulio Marcon, oggi capogruppo di SI alla Camera ed entrato nella riforma della Legge di Bilancio grazie a Francesco Boccia, attuale presidente della Commissione Bilancio.



L'obesità è un importante fattore di rischio per la salute - Nella relazione che accompagna il decreto, si spiega che cosa è scientificamente l'obesità: "L'indicatore fa riferimento alla classificazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità dell'Indice di massa corporea (Imc: rapporto tra il peso in Kg, e il quadrato dell'altezza in metri), che consente di identificare le persone in sovrappeso (Imc tra i 25 e i 30) o obese (Imc sopra 30). L'eccesso di peso - spiega ancora la relazione - rappresenta un importante fattore di rischio per la salute. Ad esso risultano associate malattie cerebro e cardiovascolari e dell'apparato muscolo-scheletrico, diabete, ipertensione, cancro, malattie del fegato e colecisti".