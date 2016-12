Nuovi problemi per Volkswagen: mancano componenti, stop produzione

Nuovi problemi per Volkswagen dopo lo scandalo Dieselgate: ora è la carenza di componenti in alcuni stabilimenti a mettere a rischio la produzione. Il problema ha colpito diversi impianti, compreso il più grande a Wolfsburg, mentre a Emden 7.200 lavoratori sono stati collocati in part time. La casa automobilistica ha ottenuto da un tribunale un'ingiunzione per far riprendere le consegne, ma a quanto pare il fornitore non ha rispettato l'ordine.