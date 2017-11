Inail: crescono le denunce degli infortuni sul lavoro, 591 le morti bianche

Le denunce d'infortunio mortale presentate all'Inail nei primi sette mesi del 2017 sono state 591, 29 in più rispetto ai 562 decessi del 2016 (+5,2%), con un aumento legato principalmente agli uomini, tra i quali i casi mortali sono saliti da 506 a 531 (+4,9%). Tra le donne, quattro decessi in più, da 56 a 60 (+7,1%).



Più denunce al Nord e al Centro, meno al Sud - Le denunci sono cresciute al Nord (oltre 5.800 casi in più) e anche al Centro (+245), mentre sono scese al Sud (-985) e nelle Isole (-337). Gli aumenti maggiori, in valore assoluto, in Lombardia (+2.821 denunce) ed Emilia Romagna (+1.560), mentre le riduzioni più sensibili sono quelle rilevate in Puglia (-672) e Sicilia (-658). Si segnalano 33 denunce d’infortuni con esito mortale in più nel Nord-Ovest (Lombardia +15 decessi, Liguria, +10, Piemonte +8), cui si contrappongono i dati del Centro, dove c'è un calo di 12 decessi (Marche -6 casi, Toscana -4, Lazio -1, Umbria -1), e nel Nord-Est (tre denunce in meno), dove spiccano in particolare i dati del Veneto (-10 casi) e del Friuli Venezia Giulia (+9). Nel Sud (-2 casi mortali per l'intera area geografica), l'incremento dell'Abruzzo (+15 casi) praticamente pareggia la diminuzione delle denunce registrata nelle altre regioni, mentre nelle Isole (+13 denunce), la Sicilia si evidenzia per i suoi 15 casi in più.



Il trend crescente delle denunce presentate all’Istituto nel periodo gennaio-luglio è in linea con quello già rilevato nel primo semestre 2017 rispetto ai primi sei mesi dell’anno scorso. Nel solo mese di luglio ci sono state 46.390 denunce, 1.608 in più rispetto a luglio 2016 (+3,6%). Il numero dei giorni lavorativi è stato identico sia per i mesi di luglio 2016-2017 (21) sia per l'intero periodo gennaio-luglio.