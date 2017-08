Assenteismo, l'Inps dichiara guerra ai "fannulloni seriali": un software scoverà i lavoratori da controllare d'ufficio

L'obiettivo del sistema "Savio", come anticipa Il Messaggero, è quello di sconfiggere in particolare il fenomeno delle assenze a ridosso del fine settimana o dei festivi. Per gli statali le visite saranno possibili sette ore al giorno, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Per i dipendenti privati, invece, resta l'orario già in vigore, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Non è escluso però che a breve gli orari vengano armonizzati.



La rivoluzione è la conseguenza dell'istituzione del "Polo unico delle visite fiscali". Dall'1 settembre sarà l'Inps, con il definitivo passaggio di consegne dalle Asl, a sorvegliare sulle assenze per malattia, anche se a saltare la giornata di lavoro sono dipendenti pubblici.