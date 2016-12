E-Commerce: cresce il numero dei negozi on-line

Confrontando il segmento delle vendite on-line con l'intero mondo del commercio, un'analisi elaborata da InfoCamere per UnionCamere rivela che il numero delle imprese, che vendono on-line i propri prodotti o servizi, è aumentato di 8.994 unità tra il 2009 e il 2015 (+151,6% nell'arco di sei anni) mentre, contemporaneamente, il settore del commercio al dettaglio – poco più di 870mila aziende – ha “guadagnato” solo 7.170 imprese (+0,83%). Quella registrata da InfoCamere è una crescita che non sembra destinata a fermarsi, almeno per il momento.



Infatti, il numero dei negozi on-line dovrebbe continuare a crescere anche nei prossimi anni: secondo le previsioni di Confesercenti, in Italia i negozi on-line raggiungeranno quota 50mila nel 2025. Le imprese italiane ritengono fondamentale l'e-commerce: secondo una ricerca Confesercenti, condotta in collaborazione con SWG e sulla base delle ricerche elaborate dall'Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail della School of Management del Politecnico di Milano, il 48% degli imprenditori crede che per sopravvivere le imprese commerciali dovranno “abbracciare” l'e-commerce.



E-commerce che garantisce vantaggi anche ai consumatori: stando un'indagine condotta dall'Osservatorio nazionale Federconsumatori, in tutti i comparti merceologici considerati nello studio – alimentazione, cura della persona, abbigliamento, infanzia e tecnologia –, i prezzi dei prodotti venduti on-line risultano inferiori a quelli che è possibile acquistare in negozio tradizionale.