Commercio: ad aprile export in calo su base annua e mensile

Nella sua ultima nota, l'ISTAT spiega anche a cosa si deve questa performance. Il calo mensile è il risultato finale della diminuzione delle vendite verso i mercati dell'Unione europea (-4,9%) compensata soltanto parzialmente dalla crescita dell'export verso i Paesi dell'area extra-UE (+0,7%).



Fatta eccezione per l'energia, tutti i raggruppamenti principali di industrie (beni di consumo durevoli e non durevoli, beni strumentali e beni intermedi) sono in calo.



Le cose non cambiano anche allargando l'orizzonte temporale, in realtà. Confrontando il dato di aprile 2017 con quello relativo allo stesso mese dell'anno precedente, l'ISTAT rileva che, anche in questo caso, le esportazioni italiane sono diminuite – il calo registrato complessivamente è del 2,8% –, in entrambe le aree: le vendite verso i mercati UE ed extra UE sono diminuite (rispettivamente) del 2,1 e del 3,7.



Nel dettaglio: ad aprile 2017, sono diminuite le esportazioni verso paesi OPEC (-17,7% su base annua), Stati Uniti (-9,6%) e Regno Unito (-8,0%). Mentre le vendite verso la Russia sono aumentate – l'ISTAT parla di “una crescita sostenuta” – del 13,5%.



Comunque, al netto delle differenze nei giorni lavorativi – ad aprile 2017 sono state 18 contro le 20 di aprile 2016 –, la variazione risulta positiva, con le esportazioni in crescita del 5,7%.



Dal lato dell'export, i cali più consistenti coinvolgono i mezzi di trasporto (esclusi gli autoveicoli), gli altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e i prodotti tessili. Gli aumenti più ampi si rilevano invece per i prodotti petroliferi raffinati e gli articoli farmaceutici, chimico-medicinali e quelli botanici.



Ad aprile 2017 il saldo della bilancia commerciale – ovvero la differenza fra il valore complessivo delle esportazioni e delle importazioni – è comunque positivo di 3,6 miliardi di euro (+4,5 miliardi ad aprile 2016). Nei primi quattro mesi del 2017, l'avanzo commerciale raggiunge i 10,2 miliardi (oppure, al netto dei prodotti energetici, i 21,6 miliardi di euro).