Bilancio Mediaset: "Tgcom24 sempre più cross-mediale e social"

Un sistema all news che "ha potenziato la sua vocazione cross-mediale" , in forte crescita rispetto al 2016 sul web, sul mobile e sui social con Tgcom24.it e Sportmediaset.it e capace di totalizzare grazie al Canale tv 51 del digitale terrestre 3 milioni di contatti nel giorno medio. Così Tgcom24 viene presentato nel bilancio dell'esercizio 2017 di Mediaset approvato il 27 giugno dall’assemblea dei soci.

"Da segnalare - si legge nel capitolo della relazione sulla gestione riservato alle Produzioni News e Sport - le performance della multimedialità dell'informazione News e Sport, con l'indicatore dei video visti su web e mobile di Tgcom24.it (24,9 milioni di media al mese, +22% rispetto al 2016) e di SportMediaset.it (8,1 milioni di media al mese, +74% rispetto al 2016 ). L' offerta multimediale di Tgcom24 è seguita in media da circa 24,7 milioni di utenti unici al mese secondo le rilevazioni Shinystat.

Numeri importanti anche sul fronte app e social . "L'app del Tgcom24 ha superato i 5,5 milioni di download con un incremento del 6% rispetto al 2016, l'app di SportMediaset ha superato i 3,5 milioni di download con un incremento del 9% rispetto al 2016. La pagina ufficiale di Facebook conta oltre due milioni di fan (in crescita del 18% rispetto al 2016) e il profilo ufficiale Twitter con 945mila follower (+10% rispetto all'anno precedente)".

Dati che premiano il lavoro di squadra del sistema all news di Tgcom24 che "ha potenziato la sua vocazione cross-mediale. Il Canale TV 51 DTT, che totalizza attualmente 3 milioni di contatti nel giorno medio, ha incrementato gli spazi dedicati alle dirette dal web grazie alla nuova postazione multimediale realizzata all'interno della redazione Internet, per arricchire l'offerta e sostenere il potenziamento del brand in Rete".



"Nel corso del 2017 - si legge sempre nel bilancio Mediaset - il sito Tgcom24.it ha registrato circa 9,7 miliardi di pagine viste (+52% rispetto al 2016), conquistando la seconda posizione nella classifica delle fonti di informazione web, la prima su mobile".