Tgcom24.it a marzo ha registrato il record di lettori medi quotidiani

Tgcom24.it ha fatto registrare a marzo il suo record di lettori medi quotidiani. Secondo le rilevazioni Audiweb, sono poco meno di un milione e 300mila (1.297.467 per la precisione) gli utenti che ogni giorno, in media, si sono connessi alla nostra testata sia su desktop che su mobile. Tgcom24.it si è confermato inoltre il primo sito di informazione per fruizione su dispositivi mobile davanti a Repubblica.it e a Corriere.it e rimane secondo nella classifica generale che comprende i lettori sia da desktop che da device portatili.