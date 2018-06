Audiweb 2.0, Tgcom24 al secondo posto: ma per il Fatto "non è una testata giornalistica"

Applausi al Fatto, non fosse che, nel suo tentativo di mettere un piedino sul podio, ha deciso di eliminare la concorrenza. "Tgcom24 non è una testata giornalistica" si legge nel suo articolo che, infatti, non riporta i dati del nostro sito, a differenza di quelli di molti altri attori del panorama dell'informazione digitale italiana. Cosa Tgcom24 debba essere considerato per Peter Gomez e la sua redazione, non è dato sapersi. Come ricorda Prima Comunicazione nel suo articolo, "questa miniclassifica non prende in considerazione TgCom24, che a detta del Fatto non sarebbe una testata giornalistica. Ma dubitiamo che il direttore Paolo Liguori e i giornalisti che lavorano nella redazione del giornale online di Mediaset concordino con questa riduttiva definizione". E in effetti certo non concordano.



Ma altrettanto certo è che la Repubblica e Prima Comunicazione hanno pensato a ristabilire la verità dei fatti, pubblicando in due articoli i dati riferiti a lunedì 4 giugno. E indovinate un po'? Dopo Repubblica, che totalizza 3 milioni e 292mila utenti unici, ecco Tgcom24 che, con 2 milioni 678mila utenti, si produce, a detta della stessa Repubblica, in una "notevole performance" che lo pone al secondo posto, davanti sia a Corriere (2 milioni 584mila) sia evidentemente al Fatto. Che, con un doppio scivolone carpiato, perde il podio e anche un po' la faccia: la prossima volta, forse, meglio accontentarsi di un onesto quarto posto piuttosto che "squalificare" arbitrariamente i concorrenti più temuti.