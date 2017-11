Un giorno contro la violenza sulle donne: tutti gli eventi

Il 25 novembre di ogni anno, giorno designato dalle Nazioni Unite, si celebra la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne . Tante, troppe ancora le vittime della violenza, anche in Paesi come il nostro: il rapporto sul femminicidio in Italia mostra una realtà a dir poco agghiacciante : ben 114 le donne uccise nei primi dieci mesi del 2017, cioè quasi una ogni due giorni , in linea con quanto già delineato l'anno scorso, con un trend drammaticamente in crescita. Ecco alcuni eventi e manifestazioni organizzati per sensibilizzare opinione pubblica e istituzioni su questo tema.

A Roma il movimento "Non Una di Meno" organizza una manifestazione che partirà alle ore 14 da piazza della Repubblica e che lo scorso anno ha radunato oltre 200.000 donne contro la violenza maschile e di genere.

Sempre a Roma la Commissione capitolina delle Elette, in collaborazione con l'Assessorato Roma Semplice, organizza in Campidoglio a partire dalle 14 una visita alla Mostra storico-documentaria nella Sala della Protomoteca a Palazzo Senatorio per riaffermare la solidarietà contro le violenze e le discriminazioni di genere.



A Milano alle 15 presso la Casa delle Arti, Spazio Alda Merini, ci sarà l'nstallazione del nuovo Wall of Dolls con Jo Squillo, Marianne Mirage, Ginger Bender; a seguire musica con il coro gospel delle detenute della Casa Circondariale di S. Vittore 'Oltre le mura'.

Alle 18 in piazza Duomo il flashmob nazionale con Jo Squillo e Giusy Versace, Lorena Cacciatore, Ginger Bender, le poetesse e le associazioni contro la violenza sulle donne.



Fino a domani presso l'Unicredit Pavilion si terranno una serie dibattiti e di proiezioni cinematografiche e spettacoli teatrali; tra gli ospiti Marina Massironi, Cristina Comencini, Francesco Sole e tanti altri.



A Monza dalle 10.30 alle 12.30 in piazza Arengario ci sarà "Nessuna donna più...", l'evento organizzato da Fidapa Modoetia Corona Ferrea (sodalizio di donne monzesi che si occupa di diffondere la cultura delle donne contro la violenza di genere e per la parità reale nel sociale e nel lavoro) in collaborazione con la Prefettura, il Comune e l’associazione Zeroconfini Onlus, con le forze dell’ordine e le studentesse dei licei monzesi, oltre ai club di servizio della città.