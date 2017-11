PerUnaGiustaCasa contro la violenza domestica sulle donne

#PerUnaGiustaCasa è il filo conduttore della campagna che ha l’obiettivo di puntare i riflettori sul tema della violenza in casa e sull'urgenza di attivare progetti che offrano garanzie e tutela alle donne e ai figli.



“L’obiettivo di IKEA è quello di rendere migliore la vita quotidiana della maggioranza delle persone. Per chi, come noi, mette al centro “la vita in casa” è inaccettabile sapere che proprio la casa sia spesso luogo di violenza sulle donne. Per questo, da anni, siamo impegnati su questo fronte.” commenta Sara Del Fabbro, di IKEA Italia “Oggi, in collaborazione con Telefono Donna, vogliamo rompere il muro del silenzio e aiutare le donne che subiscono violenza domestica a uscire da questa condizione, per poter vivere la propria vita e la propria casa sentendosi al sicuro”.



Il lancio della campagna è affidato alla condivisione sui canali social IKEA Italia del video “La casa non è fatta per difendersi”.

Le immagini esplorano il disagio di una coppia mentre si muove tra gli ambienti allestiti di uno store IKEA con l’intento di scegliere gli arredi.;

Il video mostra la donna soppesare gli oggetti e nascondersi come fosse alla ricerca di uno spazio per difendersi: dai suoi occhi la casa diventa un ambiente inospitale, l’opposto del luogo familiare, accogliente e sicuro che deve essere.



Per dare visibilità a questo tema, per la prima volta tutti i punti vendita IKEA in Italia (21 store, Pop Up e Pick Up and Order Point) saranno il palcoscenico dove attori professionisti del Teatro Filodrammatici di Milano e del Teatro Stabile d’Abruzzo rappresenteranno scene di violenza domestica.

Dal 13 al 25 novembre si assisterà a dialoghi e gesti che evocano tre differenti tipologie di violenza: fisica, psicologica e economica. Storie vere di donne che, grazie al supporto di Telefono Donna, hanno avuto il coraggio di denunciare i maltrattamenti subiti e di ricominciare una nuova vita.

Non solo: l’Associazione distribuirà materiale informativo per sensibilizzare i clienti IKEA sul tema e sarà presente con i suoi volontari per dare informazioni a chi visiterà i punti vendita.