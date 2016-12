Come combattere la depressione grazie agli animali

ANIMALI IN CORSIA – Uno degli ultimi progetti è ConFido, approvato dalla Asl 3 di Genova e in via di realizzazione a Arenzano, dove le sedute di fisioterapia per la riabilitazione neuromuscolare si sono avvalse di un gruppo di cani addestrati. Previa autorizzazione della direzione, l'ingresso degli amici quattrozampe è consentito anche in palestra e nelle corsie. La motivazione? Come ricorda il personale dell'Asl, la compagnia degli animali, specialmente i cani, costituisce una relazione di grande valore nella vita di una persona e possiede un ruolo terapeutico importante.



AIUTO SENZA PAROLE – Da un'indagine effettuata in Giappone emerge che lo scambio di sguardi fra cane e essere umano facilita la fisioterapia favorendo risultati positivi. La presenza di un cane alleggerisce il carico di tensione e abbassa lo stress. La prima in Italia a impegnarsi in questo senso è stata la regione Veneto con la Legge regionale n.3 del 3 gennaio 2005. Gli ospedali pet-friendly oggi sono sempre più numerosi, dal Gaslini di Genova, con il progetto di dog-visiting nel reparto di Neuropsichiatria infantile, al Di Cristina di Palermo, dove i bambini possono ricevere le visite di cani e non solo: porcellini d'India, un coniglietto e, non appena sarà possibile, un pony.



GIOCO E CURIOSITÀ – Il termine pet-therapy viene utilizzato a partire dagli anni Sessanta, quando Boris Levinson, psichiatra infantile, sperimenta l'interazione con gli animali come terapia dolce da affiancare ai trattamenti. L'approccio si dimostra particolarmente efficace, anche nei casi in cui è più alto il conflitto. La compagnia degli amici pelosi stimola il senso del gioco e la curiosità, incoraggia il movimento e crea fiducia, perché l'affetto che dona un animale è incondizionato, spontaneo, senza limiti.



ANTIDEPRESSIVO NATURALE – È mattina e tu non hai nessuna intenzione di uscire dal letto, ma lui ti lecca la faccia. Scodinzola e non molla la presa, abbaia, ti strappa dalle coperte e dalla stanchezza che non se ne vuole andare. È terribilmente buffo e tu non puoi fare a meno di sorridere e scendere, finalmente dal letto: avere un animale in casa combatte la depressione e aiuta la qualità della vita. Secondo alcuni studi pubblicati sul Journal of Personality and Social Psychology chi ha un cane o un gatto soffre meno la solitudine. Aumentano gli stimoli positivi verso una vita attiva, migliorano i sintomi legati a tristezza e ansia, sale l'autostima: una compagnia in grado di agire come terapia e accompagnarci con amore e dedizione.