I benefici dell'allenarsi con il cane

BENEFICI PER DUE – Muoversi fa bene a te, ma anche al tuo cane. Grazie all'attività all'aria aperta esprimiamo le emozioni represse, lasciando uscire le tensioni. Lui ha bisogno di stare all'aria aperta; tu camminando insieme al tuo compagno di giochi eliminerai ansia e stress. Attenzione al guinzaglio giusto: sì a pettorina o tracolla, evita il collare a strozzo.



JOGGING – Se ami la corsa, valuta le caratteristiche fisiche del tuo cane: meglio evitare razze troppo piccole e bulldog, che presentano una respirazione faticosa. È importante che il cane non si stanchi troppo. Durante la bella stagione è opportuno scegliere orari in cui la temperatura è più fresca, farà bene anche a te. Vai verso il parco e inizia a eplorare le zone verdi del territorio in cui vivi.



ENTUSIASMO – Un cane grande dà sicurezza e ci fa sentire protetti, soprattutto quando inizia a fare buio presto durante l'inverno. Uscire a passeggio con il cane ti permette di avere un appuntamento fisso a cui non sottrarti. Ci sono giorni in cui rimarresti volentieri sul divano, ma lui ha bisogno di correre: per te non c'è sveglia migliore.



ESCI DI CASA! – Se non fai jogging usa la passeggiata con il cane per allenarti. Il segreto è correre alternando la velocità. Cammina velocemente, corri per qualche metro, riduci la velocità, vai a zizag o prosegui verso una salita: variare ti permetterà di regolare il movimento a seconda delle tue necessità, bruciare più calorie e per il cane sarà estremamente divertente.



BUON UMORE – Come provano numerosi studi la presenza di un animale può rivelarsi così benefica da aiutare in caso di lutti, situazioni stagnanti, periodi depressivi e situazioni d'ansia. Insieme a lui troverai l'energia per esplorare nuove strade, muoverti di più, stare in ambienti ricchi di natura. L'uscita del mattino per i suoi bisogni sarà un'ottima scusa per fare una passeggiata, respirare all'aria aperta e iniziare la giornata con grinta.