Resilienza: imparare a superare i momenti difficili

ACCETTA LA VULNERABILITÀ - La resilienza è la capacità di un metallo di resistere alle forze applicate e deformarsi senza rompersi. Ma l'essere umano non è mai immune dall'urto con la vita. I traumi ci feriscono e talvolta annientano, perché ogni esperienza di vita modifica il modo in cui intendiamo noi stessi e il mondo. Siamo vulnerabili: costruire la resilienza significa trovare la capacità per reagire e riorganizzare positivamente l'esistenza.



SCOPRI LE TUE RISORSE – Di fronte a un evento traumatico, come la perdita del lavoro o la fine dell'amore, è importante fermarsi e analizzare le proprie emozioni. La paura e il senso di scoraggiamento hanno bisogno di tempo per essere elaborati, tuttavia cambiare prospettiva aiuta a smuovere le cose e ti avvicina al cambiamento. Quali risorse possono aiutarti? Elaborare una strategia d'azione ti permetterà di metabolizzare il momento presente e iniziare a costruire un nuovo futuro, con fiducia e apertura.



CAMBIA PROSPETTIVE – I cambiamenti possono avere un impatto così destabilizzante da far apparire tutto nero, eppure un grosso sconvolgimento qualche volta segna l'inizio di un periodo differente, in cui veder nascere stimoli differenti e situazioni inaspettate. Abbandonati al flusso degli eventi, accetta questo periodo per quello che è. Anche se hai poco tempo, ritaglia cinque minuti da dedicare alla meditazione: rende la mente più lucida e attiva la tua consapevolezza. Quali lezioni di vita stai imparando? Usa un diario per prendere nota delle tue sensazioni, registrare gli stimoli positivi e i momenti di sconforto: rileggerli ti darà forza.



CONDIVIDI LE EMOZIONI – Durante una situazione stressante o un evento traumatico la presenza di relazioni positive ha un ruolo fondamentale. Pensa alle persone che senti più vicine a te, cogli l'occasione per una telefonata o un pomeriggio insieme: a volte basta un caffè in compagnia di un buon amico per allentare la pressione dell'ansia e ritrovare più calma. Nei momenti negativi spesso abbiamo la tendenza a chiuderci in noi stessi e isolarci. Invece, parlare delle emozioni che vivi è fondamentale per elaborarle e superare le difficoltà.



IMMAGINA IL PRESENTE – Che cosa aumenta la tua gioia? Parti dalle piccole cose in grado di renderti felice. Una domenica di sole tutta per te in cui perderti a passeggiare, i profumi delle piante, un'occasione in cui esplorare nuovi campi e mettere a frutto le tue risorse: fai una lista di azioni dettagliate, nella maniera più semplice e concreta possibile. Il futuro si immagina a partire dal presente, qui e ora.