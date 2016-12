Come affrontare un colloquio di lavoro

1 RILEGGI IL CV – Curriculum in serie? Non è una buona strategia. Metti in evidenza le esperienze che possono risultare strategiche per il posto in cui ti stai proponendo. Usa i colori, un pizzico di creatività e… ricordati di stampare una copia da consegnare direttamente in fase di colloquio.



2 STUDIA! – Prima di presentarsi al colloquio è ottimale studiare l'azienda. Visita il sito web, cerca di capire la filosofia aziendale e mostrati aggiornata rispetto alle novità del settore.



3 COME MI VESTO? – A meno che tu non ti stia proponendo come stilista o nell'ambito creativo, meglio scegliere un look sobrio, capace di esaltare la tua figura con eleganza. No al make up pesante, smalto vecchio e capelli sporchi. Sì a un'immagine curata e naturale.



4 SORRIDI – Quando è spontaneo e viene dal cuore, un sorriso riesce a illuminare una stanza e agire come connessione profonda fra le persone. Saluta anche chi non conosci, usa un portamento eretto, muoviti con scioltezza: la tua presenza sarà magnetica.



5 STRETTA DI MANO – Come stringi la mano? La prima impressione conta. La mano non deve stringere eccessivamente, ma nemmeno sciogliersi come morta. Afferra la mano dell'altro. Stringere in modo energico e con elasticità è sinonimo di una personalità di carattere.



6 ASCOLTA – L'obiettivo non è essere assunti a ogni costo, ma prima di tutto capire se tu sei la persona giusta… e se il lavoro che ti stanno proponendo è ciò che davvero cerchi. Presta attenzione all'altro e resta concentrata sui dettagli che possono fare la differenza.



7 FAI DOMANDE – La job description proposta dall'azienda è fondamentale. Chiedi apertamente che tipo di figura si aspettano e che cosa stanno cercando. Se ti hanno scelta probabilmente molte di queste caratteristiche saranno presenti fra le tue esperienze.



8 I TUOI OBIETTIVI – Impara a raccontarti. Il focus da non dimenticare? Parti da ciò che hai ascoltato e spiega come le tue competenze possono essere utili per l'azienda. Elasticità, capacità di lavorare in gruppo e elaborare soluzioni nuove sono una risorsa importante.



9 VALUTATI AL MEGLIO – Sei mamma? Significa che hai imparato a trasformare il problem solving in una strategia di sopravvivenza. Invece di farti demolire dall'insicurezza, punta sulle tue qualità: non si tratta solo di titoli acquisiti a scuola o sul lavoro, spesso sono caratteristiche che ci contraddistinguono nella vita (come da sempre ci ricordano, da sempre, le amiche più care).



10 COSE DA DIRE E… NON DIRE – Durante un colloquio possono emergere domande al limite. A quale donna non è capitato di doversi scontrare con richieste scomode sulla vita privata. La verità è che non sei tenuta a rispondere. Nel caso, preparati qualche risposta ironica. L'ironia, pronunciata con self-control e leggerezza, può bloccare l'altro senza entrare in conflitto. Non permettere che la tua intimità sia calpestata: preserva la privacy delle tue scelte.