Tacchi alti: come essere glamour senza soffrire

Chi di noi non ricorda la fantastica Melanie Griffith in "Una donna in carriera" che raggiunge il posto di lavoro in sneakers per poi esibire il "tacco 12" d'ordinanza in presenza della temutissima boss, Segourney Weaver?

Perchè chi li usa, sa bene una cosa: mai dimenticare un cambio di scarpe comode da tenere di riserva, perchè una giornata intera sui trampoli fa gridare vendetta ai nostri piedi.



Ma come tentare di arginare il dolore e sopportare una prova tanto dura quanto desiderata? I problemi strettamente collegati all'uso delle scarpe che amiamo sono tanti, ma alcuni si possono risolvere in maniera semplice.



Nuove mai! - Se ci siamo lasciate conquistare da quel bel paio di scarpe altissime in vetrina, assolutamente necessarie - come sempre! - per completare degnamente il nostro outfit, ricordiamoci di indossarle in casa almeno per una settimana prima della festa o dell'evento a cui siamo invitate: il piede deve abituarsi ad un nuovo modo di camminare che è diverso dal solito. L’allenamento anche in questo caso è il miglior alleato.



Giuste giuste - Un po' più grandi, quindi un po' più comode? Sbagliato! Comprare calzature più grandi è un errore, perché in realtà devono adattarsi perfettamente al piede, a maggior ragione se hanno il tacco alto: se la scarpa è abbondante, il piede scivolerà in avanti, causando pressione sulle dita e garantendo escoriazioni e abrasioni: dolore assicurato.



Chi ben comincia - Mai portato il tacco 12? Non è il caso di passare dalle ballerine al trampolo in un colpo solo: partire con moderazione, magari con una scarpa dal tacco 5 o 6 è assolutamente indicato, anche per non incorrere nella camminata "sulle uova" che ci rende piuttosto ridicole, invece che sensuali! Piuttosto, optiamo per scarpe con la zeppa o con plateau: ci regalano qualche centimetro in più e ci consentono di resistere più a lungo senza desiderare un precipitoso ritorno alle pantofole.



Aiutino - In commercio esistono adesso dei validi ausili: sono i cuscinetti di gel trasparenti, creati per alleviare la pressione del peso del corpo. Sono molto utili, perché sono sottili e trasparenti (non si vedono quando si indossano), lavabili e discreti.