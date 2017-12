Sposa: il make up perfetto per il giorno del sì

Il make-up giusto per il giorno del sì Istockphoto 1 di 10 Istockphoto 2 di 10 Istockphoto 3 di 10 Istockphoto 4 di 10 Istockphoto 5 di 10 Istockphoto 6 di 10 Istockphoto 7 di 10 Istockphoto 8 di 10 Istockphoto 9 di 10 Istockphoto 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La cosa fondamentale è la base del makeup che deve illuminare e valorizzare bene il viso. Nelle settimane che precedono il gran giorno, ricordate di curare la pelle con molta attenzione: adottate un'alimentazione sana, fate qualche maschera purificante, prendete poco sole ed evitate le lampade per evitare arrossamenti o altri inestetismi. Con alcuni accorgimenti ad hoc avrete per il giorno del matrimonio una pelle pulita e perfettamente levigata. Ricordate di eliminare gli eventuali baffetti e modellare le sopracciglia qualche tempo prima del sì per evitare macchie e rossori.



E’ buona regola che il trucco sia il più neutro possibile. La sposa classica preferirà colori caldi come il beige dorato, il rosa pallido,o il color pesca anche se i trend del momento stanno rispolverando toni un po’ più retrò come il grigio perla, il malva, il rosa antico. Se vi sposate in rosso, in nero, in blu o in altri colori meno tradizionali è meglio scegliere un trucco molto personalizzato con il perfetto equilibrio tra le caratteristiche del vostro viso e i toni che avete scelto di indossare. L’importante è non esagerare.



Quando andrete alla prova trucco indossate una maglia bianca così vi renderete conto più facilmente dell'effetto finale sul vostro viso. Una mossa giusta sarà quella di mostrare al make-up artist una foto del vestito e dell’acconciatura che avete scelto insieme al parrucchiere, per dare al professionista un’idea dell’effetto complessivo da raggiungere. Scegliete con il vostro make-up artist se valorizzare maggiormente gli occhi o la bocca. Se la cerimonia si terrà la sera potrete accentuarli entrambi leggermente.



Molte spose decidono di fare di un colore il leit motiv di tutta la cerimonia. Ad esempio il rosso delle rose del bouquet sarà lo stesso rosso della mise-en-place del ricevimento e dei richiami dell’abito. In quel caso un bel rossetto su tono darà un tocco più sofisticato al vostro look.



Il giorno del sì è il giorno più bello della vostra vita ma anche il più lungo: vi terrà impegnate per molte ore, anche fino a tarda sera. Ricordate quindi di lasciare alla vostra amica del cuore una pochette con i trucchi per il ritocco: mascara waterproof (a prova di lacrimuccia!), rossetto, blush e cipria per essere fresche e perfette in ogni momento!