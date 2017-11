Wedding: le ultime tendenze per la torta nuziale

Dolci capolavori per il banchetto nuziale Istockphoto 1 di 16 Istockphoto 2 di 16 Istockphoto 3 di 16 Istockphoto 4 di 16 Istockphoto 5 di 16 Istockphoto 6 di 16 Istockphoto 7 di 16 Istockphoto 8 di 16 Istockphoto 9 di 16 Istockphoto 10 di 16 Istockphoto 11 di 16 Istockphoto 12 di 16 Istockphoto 13 di 16 Istockphoto 14 di 16 Istockphoto 15 di 16 Istockphoto 16 di 16 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Bianca, a più piani, golosissima: è la scenografica protagonista del ricevimento degli sposi leggi tutto

La tradizionale torta bassa e rotonda con panna e confetti è ormai finita nel dimenticatoio lasciando spazio a vere e proprie sculture ricoperte di pasta di zucchero. Un'usanza, quest'ultima, tipicamente anglosassone che ha incontrato grande favore in Italia grazie alla dilagante passione per il cake design. Se questo stile è quello che avete sempre desiderato per la vostra torta nuziale troverete un'ampia scelta per personalizzarla come più vi piace, attingendo ad ogni tipo di decorazione: merletti, tulle, gioielli e fiori, ma anche conchiglie, stelle marine e così via renderanno la wedding cake ancora più scenografica.



Un'idea originale, e di sicuro effetto, è la Dress cake, ovvero la torta uguale all'abito indossato dalla sposa: avrà quindi gli stessi ricami, le stesse applicazioni e la stessa forma. Se vi sembra un po' troppo avere una mini-me sul tavolo potete optare anche soltanto per qualche richiamo al vestito o al bouquet, magari con gli stessi fiori riprodotti in pasta di zucchero. Un'altra idea, decisamente innovativa ma sempre più diffusa, è la Naked cake, la torta nuda: "spogliata" dalla copertura di fondente, è caratterizzata soltanto dal pan di spagna farcito, rigorosamente a più piani, e decorato con frutta fresca. Una variante è la Dirty iced cake con uno strato di crema spatolata per tutta l'altezza che dona alla torta una leggerissima trasparenza.



Un'altra novità sempre più richiesta è la scultura in pasta di zucchero che ritrae gli sposi in un modo simpatico e divertente, tanto da strappare un sorriso agli invitati. Molte coppie scelgono anche di far montare e decorare la torta proprio davanti agli ospiti: è una trovata molto originale che incuriosisce e che rende il tutto meno formale.



Ricordate che la torta deve essere bella, scenografica, personalizzata ma deve essere soprattutto buona: affidatevi quindi a veri esperti del settore che sapranno consigliarvi nel modo giusto, in base alla location, al vostro abito, allo stile dell'intera cerimonia dando allo stesso tempo la qualità e la garanzia di un ottimo prodotto, capace di coronare in dolcezza il vostro banchetto. Così il momento del taglio, insieme al vostro neo marito, sarà come lo avete sempre sognato!