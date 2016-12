Sei mascolina, curvy o grissino? I look che valorizzano le tue forme

C'è la DONNA TRONCO, quella senza fianchi, senza sedere, senza seno, che qualsiasi cosa mi metta addosso le scivola senza fare una piega. Sarà una fortuna ma per alcune anche una condanna, quando vorresti un po' più di curve. Il segreto è stare sull'attillato e fare come Cameron Diaz (ne abbiamo scelta apposta una tutt'altro che bruttina), che osa con tubini aderenti, facendo risaltare le gambe e azzardando con scollature che con un seno abbondante risulterebbero volgari.



Poi c'è la DONNA MASCOLINA, che ha le forme, ma ha anche i muscoli e un corpo ben piazzato, tipo Emma Marrone. Se anche voi siete un po' così, l'importante è non scegliere dei look troppo androgini, ma valorizzare sempre i punti di forza, scoprendoli o indossando abiti super sexy. In questo modo smorzerete un po' l'aria da maschiaccio.



Tutt'altro che da maschiaccio è il fisico di Adriana Lima, che nonostante sia una tra le modelle più pagate al mondo, non è un esempio di scheletro. Il corpo CON LE FORME AL POSTO GIUSTO, asciutto e tonico, è sexy. Con questo fisico vi potete permettere qualsiasi cosa, ma è bene essere sempre femminili, per non nascondere cotanta bellezza.



LATO B - C'è chi dice che Jennifer Lopez sia riuscita a prenderci in giro per tutto questo tempo con la storia del suo sedere. In realtà il trend è super attivo, tanto che le richieste degli ultimi anni in termini di chirurgia estetica riguardano sempre più lati B poco abbondanti da riempire. Se la mamma e madre natura vi hanno già dotate di fianchi e sedere, con un decolletè non troppo abbondante, da tipica latina, sfruttate il momento e l'abbigliamento giusto per mostrare le vostre curve. Mascherarle non serve a nulla, se non a rendervi goffe. Allora siate fiere: strizzate dentro tubini, pantaloni aderenti e tacchi alti!



Poi c'è lei: LA DONNA SIMPATICA. Diciamo che forse la natura non ha dato il meglio, visto che l'altezza non è il suo forte, il punto vita nemmeno e il decolletè lascia il tempo che trova. Ma una come Luciana Littizzetto non molla mai: i suoi look sono sempre gonna corta, scarpa alta che slancia, outfit mai troppo attillato, ma nemmeno effetto sacco di juta. Il segreto è nel darsi valore.



