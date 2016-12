Moda, lo stile Taormina: romantico e colorato

Taormina è uno dei gioielli italiani per bellezze naturali e architettoniche. Se avete in programma di visitarla, scegliete il look giusto per inserirvi come si conviene tra tanta bellezza. Le meraviglie da vedere in uno degli ultimi week end caldi di fine estate sono infinite: dal Duomo del XII secolo al Teatro antico, Il Castello di Monte Tauro, Isola Bella, Palazzo Corvaja e Le Naumachie. Sospesa tra rocce e mare, la vista è mozzafiato per lo scenario di incanti naturali che si presentano alla vista: i colori dei fiori a contrasto con il blu del mare e il bianco delle case. Le viette della città, caratteristiche per suoni e profumi, vi faranno vivere la magia della Sicilia, con il calore della gente e le meraviglie del cibo.

Per un giro nella città, quando il sole scalda ancora l'isola, vi suggeriamo shorts romantici, magari in pizzo, abbinati a chemisier o maglie coordinate, da ravvivare con una borsa stampata, che ben si intona alle stampe siciliane che potete trovare sui muri delle case.



Il must have da portare con voi è sicuramente un abito stampato a fiori, che ricordi i meravigliosi paesaggi della città, da indossare per una cena o per un cocktail.

Anche i pizzi o le stampe effetto “ceramica dipinta”, ripresi anche dagli stilisti siciliani Dolce&Gabbana per le loro collezioni, si intonano perfettamente alla pietra con la quale la bella Taormina è costruita. Anche se i tacchi non sono l'ideale per fare una camminata, non rinunciate a portarli con voi in vista di una cena romantica o una serata di divertimento.



Sono perfetti anche abiti e gonne ricamate con perline e disegni che ricordino l'influenza Borbonica e il dominio Arabo della città, come la gonna che sceglie Bianca Brandolini D'Adda per partecipare a uno dei party organizzati da Dolce&Gabbana, che sceglie la città come ispirazione per le collazioni e come location per le sfilate di Alta Moda.



