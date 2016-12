City look: lo stile Firenze

Se capitate a Firenze per un week end di cultura, arte, cibo, i posti da visitare sono tantissimi: il Duomo, santa Croce, gli Uffizi, Ponte Vecchio, Piazza della Signoria e Palazzo Pitti. Anche per quel che riguarda la cucina, il consiglio è quello di evitare i ristoranti turistici: cercate piuttosto i luoghi tradizionali e più nascosti, quelli consigliati dai fiorentini DOC, dove gustare la vera Fiorentina.



Per dedicarvi ad una giornata di shopping il consiglio è quello di optare per un abito comodo e fresco abbinato a dei sandali piatti, che vi consentano anche di fare un tour della città in comodità.



I party nella capitale Toscana non mancano di certo, perciò se dovete partecipare ad un cocktail, vi suggeriamo un abito romantico, abbinato ad una scarpa super glam e una comoda pochette.



Se il party si estende alla sera ed è richiesto l'abito lungo, vi suggeriamo un abito nero, da abbinare ad una scarpa gioiello e ad una pochette preziosa, per essere perfette nella splendida cornice della città degli artisti.



In alternativa potete optare per un abito lungo, più raffinato, magari impreziosito da una collana importante e sandali gioiello, che vi rendano unica nelle notti magiche della culla della cultura.



Ma abbiamo detto che Firenze è anche la città della moda: qui infatti due volte l'anno tutto il mondo della moda si trasferisce per il Pitti. Le feste e gli aperitivi sono a perdita d'occhio: vi suggeriamo abiti da vera fashion victim, magari lunghi e comodi, da abbinare a stivaletti di design che vi permettano di correre da un evento all'altro senza distruggere i vostri piedi.



