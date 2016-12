Tendenze: wish list d'autunno

Siamo totalmente ossessionate dalle mini bag in questa stagione, le versioni piccolissime delle it- bag del momento. La nostra preferita? La sac de jour di Saint Laurent by Hedi Slimane. Nata nelle versioni grande e media, tra gli insider della moda ha spopolato la successiva versione mini con la tracolla, da portare sia di giorno che di sera. E' semplicemente la borsa perfetta.



Da non sottovalutare è l'acquisto degli occhiali da sole, che non sono necessari solo in estate. Continua a spopolare il trend della lente tonda, in tutte le varianti di materiale e colore. A noi piacciono i tartarugati di Dries Van Noten. Da aggiungere subito alla lista dei desideri.



Anche quest'anno, a partire dall'autunno, saranno di scena accessori e capispalla a tutto pelo. La moda sta prendendo la direzione dell'eco sostenibilità e del cruelty free. La portabandiera di questo trend è la designer inglese Stella McCartney. Allora vi proponiamo una eco-pelliccia, da indossare giorno e sera, con jeans o pantaloni neri, per essere super trendy e super green.



Sempre per restare in tema di capispalla, una valida alternativa ai cappottini mezza stagione, in questo autunno/inverno potete optare per una mantella o un poncho, magari come quello di Burberry, personalizzato con le iniziali del vostro nome.



Come non pensare poi ad uno stivaletto alla caviglia, che nelle mezze stagioni sembra essere perfetto sia con i pantaloni che con abitini. Nella nostra wish list abbiamo inserito lo stivaletto rockstud di Valentino Garavani in pelle nera con borchie argentate, un pezzo assolutamente must have.



