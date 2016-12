Le it bags d'autunno che fanno innamorare

Lo zainetto: persiste il trend che si è fatto largo la primavera scorsa ed è sempre più insistente. Lo zainetto è ormai un must per tutte le fashion victim e ogni brand lo ha inserito nella sue collezioni. Da Moschino a Chanel, da Philipp Plein a Louis Vuitton, la scelta è infinita e i modelli non si contano più.



La mini bag: prendete una it-bag, di quelle dalla linea super riconoscibile, di quelle grandi e vistose. Ora immaginatela nella versione mini, con una tracolla: ecco qui uno dei must dell'inverno. La Antigona di Givenchy, la Phantom di Celine o la Kelly di Hermes, tutte in versione mini da portare a tracolla con nonchalance, senza rinunciare alla vostra it-bag, ma nella misura poco più grande della clutch!



La daily bag: quasi una shopper, ma da portare a mano, più strutturata, come la sac de jour di Saint Laurent. Una borsa importante ma che non vuole essere una icona a tutti i costi. Se state cercando LA borsa del vostro autunno, lei è quel che fa per voi.



Il secchiello: sempre sulla scia delle borse poco convenzionali, come lo zainetto di cui abbiamo parlato prima, anche il secchiello sta tornando di moda. Presente da sempre nelle collezioni continuative di Louis Vuitton, anche gli altri brand, come Moschino, per questa stagione lo stanno proponendo in tante versioni, dalle più sportive a quelle extra lusso.



La pochette con logo: a noi piace quella di Saint Laurent, nera con la catena d'oro e il logo frontale con il pendaglio, ma sempre per restare sul genere, in tanti stanno puntando sulle piccole borse a tracolla che sembrano clutch ma non lo sono, come Gucci con la sua disco bag, in pelle con logo frontale, bellissima per tutte le occasioni.



