Gli abiti e i colori che esaltano l'abbronzatura

Gli abitini molto scollati (attente al segno del costume) e multicolore sono perfetti per lasciare la pelle abbronzata in vista, a contrasto con i colori della stampa. Anche gli abiti bianchi, se siete già ad un livello di abbronzatura avanzata, sono il modo migliore per far risaltare i risultati del sole sulla vostra pelle. Abbinateli ad accessori dorati, per creare punti luminosi.



Per tutte quelle che invece ancora non hanno una abbronzatura al top, il segreto è indossare un abito nero, molto scollato sulla schiena, che solitamente si scurisce molto più rispetto al resto del corpo e anche più velocemente: se siete state attente al segno del costume, la vostra schiena abbronzata sarà subito in vista grazie all'abito.



Per il giorno, se siete già scure, scegliete degli shorts, da abbinare ad un top bianco, sempre scollato sulla schiena, che faccia risaltare i vostri sforzi in spiaggia. Anche gli shorts a vita alta, indossati con un crop top colorato, che ricordano un po' il mood di Cuba e la Havana, faranno immediatamente risaltare il vostro colorito, creando un'aria estiva.



Abbiamo detto che gli abiti bianchi esaltano l'abbronzatura, ma non solo. Anche i colori accesi sono un ottimo aiuto: prendete spunto da Federica Nargi, che, abbronzatissima, in vacanza a Mykonos sceglie un lungo abito rosso, abbinato al suo rossetto, per un risultato davvero strabiliante.



