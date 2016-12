Moda inverno: contro il freddo… arruffa il pelo!

Sta arrivando il grande freddo e se siete delle vere amanti della moda sapete quanto potenziale c'è nell'inverno se si parla di stile. Perché? Perché in inverno potete mettervi addosso molte più cose, mixare, osare, aggiungere accessori per dare quel tocco al look. E cosa c'è di più invernale della pelliccia ? Ma quest'anno non sarà solo un semplice cappotto di pelo, eco o vero che sia. Quest'anno il trend è pelliccia ovunque!

Gli stilisti ci hanno proposto oltre alla classica pelliccia a maniche lunghe, con o senza cappuccio, corta, lunga, lunghissima, anche una serie di varianti.



Avete mai considerato il gilet? Indossato sopra un maglione pesantissimo e super cool o con una giacca di pelle, il risultato è subito trendy. Ma se non vi volete fermare a quello, potete scegliere anche un bolero, da indossare sopra un abito elegante per una cena importante.



Ma andiamo oltre: il cappello di pelo. Sì esatto, proprio come le zarine russe con i loro colbacchi. Per le giornate di freddo in città o in montagna l'effetto sarà subito principessa delle nevi.



E poi ci sono le borse: con gli inserti di pelliccia o completamente foderate. Sarà come portare a spasso un peluche e l'attenzione su di voi non mancherà. Ma gli stilisti hanno pensato anche ad altro: sulle passerelle infatti abbiamo visto anche abbigliamento, jeans e maglioni, con bordi di pelliccia; bracciali di pelo, orecchini con inserti di pelo, scarpe con pom pom di visone.



Insomma questo inverno per essere davvero trendy assicuratevi di avere nel vostro guardaroba non solo un cappotto, ma anche qualche accessorio di pelliccia da sfoggiare non appena il freddo si farà pungente, perché la moda non può aspettare! Scopri tutta la nostra selezione di borse, cappotti e accessori di pelliccia su www.privategriffe.com