Oroscopo: il Natale dei 12 Segni

ARIETE – A causa del transito di tanti Pianeti nel Segno del Capricorno, quest’anno potreste giungere alla giornata di Natale molto stanchi e stressati dai ritmi lavorativi troppo frenetici. Avete bisogno di rilassarvi e di trascorrere il vostro tempo in compagnia di poche persone care con cui sentirvi totalmente a vostro agio. Mercurio vi aiuta ad affrontare con lo spirito giusto qualsiasi imprevisto. In occasione del Natale tutto è possibile e potreste persino perdonare qualcuno che vi ha fatto un torto.



TORO - I Pianeti in Capricorno quest’anno vi fanno vivere molto intensamente il lato spirituale del Natale. Non vi accontentate del solito pranzo coi parenti: avete bisogno di raccogliervi in preghiera oppure di meditare sul significato più profondo di questa festa. Con Marte e Giove in aspetto dissonante non è detto che tutti approvino i vostri modi di fare e dovete essere pronti ad andare per la vostra strada sfidando il giudizio critico e severo delle persone care. L’ideale per voi sarebbe viaggiare!



GEMELLI - Il Natale può essere una buona occasione per fare un resoconto della vostra vita e stabilire cosa volete far “nascere” di nuovo per rendere la vostra vita più bella e appassionante. Con Mercurio in aspetto di opposizione sarebbe meglio non affidarsi troppo alla mente, che può essere ingannevole. I Pianeti in Capricorno potrebbero rimettervi in contatto con alcune persone legate al vostro passato: scambiarsi gli auguri infatti può essere un giusto pretesto per riprendere il dialogo insieme a voi.



CANCRO - Non scoraggiatevi se i rapporti con alcune persone si sono incrinati nell’ultimo periodo: il Natale può fare i miracoli e voi avete anche la fortuna di godere di un ottimo aspetto da parte di Giove. Anche Marte quest’anno fa festa con voi e vi invita a vivere questa giornata con grande entusiasmo e vitalità, trascinando nel vostro mondo di emozioni anche le persone a cui volete bene. Mettete da parte i vostri problemi sentimentali e provate ad affrontare ogni sfida con un grandissimo sorriso!



LEONE- Il Natale quest’anno può essere ancora più bello se trascorso in compagnia di tanti bambini allegri e sorridenti. Marte e Giove in aspetto dissonante potrebbero creare un po’ di scompiglio in famiglia e rovinare quell’armonia che servirebbe a creare l’atmosfera magica che desiderate. Cercate di resistere e lasciatevi trasportare dalla pace e dalla gioia che sono tipiche di questa giornata di festa. Non siate troppo puntigliosi e critici con chi vi sta accanto e cerca di catturare le vostre attenzioni.



VERGINE - I Pianeti in Capricorno quest’anno vi fanno vivere con particolare intensità la magia del Natale. Le luci colorate, i pacchetti variopinti e gli addobbi in giro per la città vi mettono di buon umore. Siete persino più generosi del solito e vi divertite ad allietare i vostri cari con tanti regali e teneri biglietti di auguri con cui mostrare tutto il vostro affetto. Gli unici intoppi potrebbero arrivare da Mercurio e da qualche contrattempo che può farvi cambiare programma all’ultimo momento.



BILANCIA - L’idea di dover trascorrere le vostre vacanze natalizie in compagnia del parentado come sempre non vi entusiasma e quest’anno potreste sentire ancor più forte il bisogno di evadere. Fate bene i vostri conti e, se Marte non comporta troppe spese, organizzate qualcosa di alternativo in compagnia di poche persone care. Fate in modo di cogliere solamente il meglio che il Natale vi possa offrire. Gli auguri di una persona che non sentivate da tanto tempo potrebbero sorprendervi molto piacevolmente.



SCORPIONE - Con Marte e Giove al vostro fianco potete trascorrere un Natale fantastico, ricco di passione ed entusiasmo, gioia e vitalità, allegria ed entusiasmo. Siete felici di trascorrere le giornate di festa insieme ai vostri cari e siete pronti a spostarvi e viaggiare per raggiungere anche qualcuno che vive un po’ distante da voi. I Pianeti in Capricorno vi rendono iperattivi e vi fanno trascorrere tantissimo tempo anche al telefono: le vostre videochiamate possono rendere felici tantissime persone!



SAGITTARIO - Mercurio nel vostro Segno vi fa vivere il Natale con lo stesso spirito dei bambini, con lo stesso stupore, lo stesso entusiasmo e la stessa loro fantasia! Vi siete dati come proposito di essere più pratici e concreti e i Pianeti in Capricorno possono oggettivamente aiutarvi ad esserlo, soprattutto per quanto riguarda la gestione del vostro denaro. Giove vi ricorda l’importanza del prendersi cura delle persone più deboli e sofferenti: il vostro altruismo può diventare un buon esempio per la società!



CAPRICORNO - Il Natale vi mette sempre di buon umore e quest’anno Venere nel vostro Segno può renderlo ancora più romantico ed emozionante. Le stelle vi suggeriscono di trascorrere queste giornate di festa con la persona che amate, ritagliando dei momenti unici e speciali per la vita di coppia. L’atmosfera natalizia può realizzare anche gli amori più difficili. Giove e Marte vi ricordano anche di non trascurare i vostri amici, che hanno il piacere di festeggiare e brindare insieme a voi qualsiasi gioia e successo.



ACQUARIO - Le preoccupazioni lavorative quest’anno vi accompagnano anche durante le feste natalizie e così potrebbe essere facile vedervi pensierosi in un angolo e assorti nei vostri pensieri. Marte e Giove in aspetto dissonante però possono essere momentaneamente messi da parte dalla magia del Natale e la Luna in Pesci potrebbe rendere la vostra realtà più sognante e magica di quanto pensiate. Venere vi suggerisce di lasciarvi coccolare dalla persona amata: non abbiate timore di mostrare la vostra fragilità.



PESCI - Con la Luna al vostro fianco, il Natale può essere più magico di quanto avete immaginato! I vostri sogni possono diventare reali proprio in questa giornata. Le vostre intuizioni possono rivelarsi profetiche e la vostra sensibilità vi fa entrare in perfetta sintonia con le persone a cui volete bene. Marte e Giove in splendido aspetto vi garantiscono una splendida forma fisica. I Pianeti in Capricorno vi ricordano di ritagliare un piccolo pezzetto della giornata anche ai vostri amatissimi amici.