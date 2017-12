Oroscopo, a ogni segno zodiacale il suo cristallo

I cristalli, con le loro particolari forme e colori, spesso intriganti, vivaci e luminosi, riescono sempre a catturare le nostre attenzioni, a suggerire le misteriose proprietà che possono racchiudere. Ci sono inoltre gemme che, con la loro luce e le loro vibrazioni, ci attraggono più di altre. In base alle proprietà magiche che vogliamo attirare, possiamo indossare queste pietre incastonate nei nostri gioielli oppure possiamo custodirle in piccoli sacchetti di cotone e portarli con noi. Alcune persone sono però più sensibili di altre verso specifiche pietre. Proviamo a scoprire con l’Oroscopo e le Stelle quale pietra è più indicata per ciascun Segno Zodiacale!