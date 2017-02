Sfilate: conto alla rovescia per Milano Moda Donna

La fashion week Milano Moda Donna , in programma dal 22 al 27 febbraio , è ai blocchi di partenza: sono in programma 70 sfilate, 88 presentazioni e 37 eventi, con 174 collezioni dedicate alla moda per il prossimo autunno inverno. Tra le novità spicca il fatto che Gucci e Bottega Veneta presentano in una sola sfilata doppia le collezioni donna e uomo. E’ questa la penultima edizione (l’appuntamento di giugno sarà ancora invariato) prima degli importanti cambiamenti che avranno luogo dal prossimo settembre con la riunificazione delle date dei saloni e della fashion week, per creare un forte momento sinergico per tutte le realtà del sistema.

Il Presidente della Camera della moda Carlo Capasa ha illustrato il momento particolare che vive il settore citando Zygmunt Bauman: la prossima – ha detto - sarà una fashion week “liquida”, "per venire incontro alle necessità dei vari brand di trovare la modalità corretta per raccontarsi". Per la prima volta, ad esempio, Gucci e Bottega Veneta fanno sfilare insieme le collezioni uomo e donna, mentre altri brand hanno deciso di presentare le proposte per la moda donna il mese scorso, durante la settimana della moda maschile. Un’edizione nel segno del ricordo di Franca Sozzani, direttrice del mensile Vogue, scomparsa lo scorso 22 dicembre, che sarà ricordata con una messa in Duomo il 27 febbraio.



“Questo - commenta Capasa - è un momento interessante, in cui tutti cercano la strada in direzione dell'autenticità in modo estremamente fluido". Secondo alcuni si tratterebbe di un segnale di forte difficoltà del sistema, che impone un ripensamento del calendario globale delle fashion week. ”Ogni Paese ha le sue esigenze e mettere d'accordo quattro fashion week non è semplice, ma noi - replica il presidente della Camera – abbiamo avanzato una proposta: fare l'uomo e la donna a giugno/luglio, non necessariamente insieme”.



Tra le altre novità della imminente settimana milanese spicca la presenza della maison francese Vionnet, in arrivo da Parigi, mentre debuttano in calendario giovani come Xu Zhi, ospitato da Giorgio Armani, Annakiki, Calcaterra, i georgiani Situationist supportati dal White e Angel Chen come parte del progetto international designer exchange program di Mercedes Benz.



La Camera della moda supporta inoltre le sfilate degli emergenti Calcaterra, Daizy Shely, Lucio Vanotti e Ricostru. Sede delle sfilate sarà anche la sala delle Cariatidi di Palazzo Reale, mentre il Museo della scienza e delle tecnologia ospiterà sfilate e presentazioni presso lo spazio Cavallerizze. L'Unicredit Pavillion è la sede della quarta edizione del Fashion Hub Market, aperto alla città, come chiede il sindaco Sala. Nuovo anche lo spazio di Gucci, che sfilerà nell'hub di via Mecenate, all'interno della ex-fabbrica aeronautica Caproni, inaugurato a settembre.