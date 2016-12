Scegli la tendenza gingham per un'estate a quadretti

Se amate lo stile retrò e non avete paura di sfoggiare fantasie e pattern particolari, la tendenza gingham che impazza per l'estate 2015 vi accontenterà. I quadretti in bianco e nero (ma non solo), infatti, sono tornati di gran moda e hanno conquistato le passerelle. Ecco i capi che non devono mancare nell'armadio di nessuna.