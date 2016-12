Scarpe e borsette di cioccolato: la moda diventa golosa

Borsette gioiello, così belle da far venire voglia di sfoggiarle immediatamente, scarpe fashion, degne di completare un outfit da gran sera: fanno davvero venire l'acquolina in bocca, soprattutto perché sono fatte di cioccolato. Più che addosso, dunque, sarebbero da mettere in tavola. Sono così belle, però, che mangiarle è un vero delitto. Non resta che contemplarle, resistendo all'inevitabile acquolina in bocca, in occasione della 37esima edizione di Sigep, il Salone internazionale della Gelateria di Rimini.