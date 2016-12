Maglioni: i modelli protagonisti dell’inverno 2015

A collo alto: sceglieteli se soffrite spesso di mal di gola oppure se avete un colo lungo e stretto, da una parte vi ripareranno, dall'altra vi valorizzeranno. Meglio di così?!



A collo basso: grande classico sempre pronto a tornare ogni nuovo anno. Per quest'inverno puntate su modelli con girocollo piuttosto accollato, silhouette striminzita e logo ricamato. Il consiglio? Sceglietelo in una tonalità vivace.



Con decori nordici: chi non ha nell'armadio almeno un maglione di questo tipo? Sono un evergreen e ricordano la neve, la cioccolata calda e la montagna. Da abbinare a jeans ma anche a gonne più eleganti.



Gilet: lunghi oppure corti, sono la vera rivelazione di questa stagione. Per andare sul sicuro direzionatevi verso un modello neutro, non ve ne pentirete.Lungo: vi piace vestirvi over? I maglioni sono il vostro alleato preferito. Evitate di appesantirvi troppo con altri capi ampi, abbinateli piuttosto a dei jeans skinny.



Peloso: perfetto per dare un tocco diverso al vostro look, prestate attenzione al materiale e controllate che non perda troppi peli sugli altri capi. I maglioni pelosi vi doneranno un tocco fru fru e vi faranno sentire una batuffolo di cotone.



