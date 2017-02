Fashion Week: Gucci fa sfilare uomo e donna in una bottega da alchimista

Milano Moda Donna: la collezione di Gucci 1 di 27 Ansa Ansa Milano Moda Donna: la collezione di Gucci 2 di 27 Ansa Ansa Milano Moda Donna: la collezione di Gucci 3 di 27 Ansa Ansa Milano Moda Donna: la collezione di Gucci 4 di 27 Ansa Ansa Milano Moda Donna: la collezione di Gucci 5 di 27 Ansa Ansa Milano Moda Donna: la collezione di Gucci 6 di 27 Ansa Ansa Milano Moda Donna: la collezione di Gucci 7 di 27 Ansa Ansa Milano Moda Donna: la collezione di Gucci 8 di 27 Ansa Ansa Milano Moda Donna: la collezione di Gucci 9 di 27 Ansa Ansa Milano Moda Donna: la collezione di Gucci 10 di 27 Ansa Ansa Milano Moda Donna: la collezione di Gucci 11 di 27 Ansa Ansa Milano Moda Donna: la collezione di Gucci 12 di 27 Ansa Ansa Milano Moda Donna: la collezione di Gucci 13 di 27 Ansa Ansa Milano Moda Donna: la collezione di Gucci 14 di 27 Ansa Ansa Milano Moda Donna: la collezione di Gucci 15 di 27 Ansa Ansa Milano Moda Donna: la collezione di Gucci 16 di 27 Ansa Ansa Milano Moda Donna: la collezione di Gucci 17 di 27 Ansa Ansa Milano Moda Donna: la collezione di Gucci 18 di 27 Ansa Ansa Milano Moda Donna: la collezione di Gucci 19 di 27 Ansa Ansa Milano Moda Donna: la collezione di Gucci 20 di 27 Ansa Ansa Milano Moda Donna: la collezione di Gucci 21 di 27 Ansa Ansa Milano Moda Donna: la collezione di Gucci 22 di 27 Ansa Ansa Milano Moda Donna: la collezione di Gucci 23 di 27 Ansa Ansa Milano Moda Donna: la collezione di Gucci 24 di 27 Ansa Ansa Milano Moda Donna: la collezione di Gucci 25 di 27 Ansa Ansa Milano Moda Donna: la collezione di Gucci 26 di 27 Ansa Ansa Milano Moda Donna: la collezione di Gucci 27 di 27 Ansa Ansa Milano Moda Donna: la collezione di Gucci leggi dopo slideshow ingrandisci

Non solo un set, ma una dichiarazione di intenti: "Mi sento come un alchimista - racconta il designer subito dopo la sfilata - in quello che faccio non c'è scienza e non c'è regola, prendo cose povere e le trasformo in oro".



Ad ammirare la metamorfosi, messa in scena nel nuovo quartier generale di Gucci in via Mecenate, quasi 800 invitati tra cui Charlotte Casiraghi e Jared Leto, il rapper Asap Rocky e Florence Welch, che leggono brani di William Blake e Jane Austen nel vinile mandato come invito per la sfilata.