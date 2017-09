Dolce e Gabbana: la donna come Regina di cuori

Dolce e Gabbana, fedeli al loro stile, hanno offerto alle loro donne una favola, quella della principessa che si trasforma in regina, nei toni del gioco e della gioia. Ecco allora il tripudio di ricami, di stampe, paillettes e invenzioni divertenti come gli orecchini che sembrano palline dell'albero di Natale. Ci sono anche gli abitini, i corsetti, le guepiere e i completi di pizzo all black che da tempo caratterizzano il marchio.



Spiega ancora Stefano Gabbana: "E' il nostro Dna ed è quello che ci chiede la nuova generazione. Abbiamo 32 anni di carriera e i giovani vogliono quello che facevamo agli inizi. Abbiamo scoperto che in America su internet i capi originali vengono venduti anche a 30-40mila dollari e allora abbiamo deciso di rifarli noi. Le ragazze li vogliono non perché amano il vintage, ma perché sono donne: amano le borse, le scarpe, vestirsi sexy, sentirsi belle".



In passerella sfilano modelli con i quali ciascuna può scegliere il suo personaggio della favola: ci sono la tuta in chiffon stampata con zebre e limoni, il tubino con i pesci tropicali, i leggings di paillettes con le rose, la blusa di seta con il grano, l'abito in cady rosa con i pulcini, i sandali con la regina di cuori, ma anche la tuta bustier con i pantaloni da odalisca e persino l’abito di cotone da “principessa sul pisello” e la marsina dorata con le nappe. E per gli accessori? Anche qui c’è da sbizzarrirsi, con gli orecchini-melanzana, gli occhiali con le manine e la borsetta-scrigno “la maga della moda”, per chi vuole farsi leggere le carte.