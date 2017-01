Alta Moda: Chanel e la sua donna d’argento

Una donna sognante, tutta d’argento vestita, è quella disegnata da Karl Lagerfeld per la collezione Chanel Haute Couture Primavera Estate 2017, in passerella al Grand Palais trasformato in una galleria degli specchi. Una collezione elegante e raffinatissima, ispirata alla silhouette a forma di cucchiaio creata negli anni Venti da Alberto Giacometti in una delle sue sculture: “Femme cuillère” (o Spoon Woman).

La "donna cucchiaio" di Chanel 1 di 21 Ansa Ansa La "donna cucchiaio" di Chanel 2 di 21 Ansa Ansa La "donna cucchiaio" di Chanel 3 di 21 Ansa Ansa La "donna cucchiaio" di Chanel 4 di 21 Ansa Ansa La "donna cucchiaio" di Chanel 5 di 21 Ansa Ansa La "donna cucchiaio" di Chanel 6 di 21 Ansa Ansa La "donna cucchiaio" di Chanel 7 di 21 Ansa Ansa La "donna cucchiaio" di Chanel 8 di 21 Ansa Ansa La "donna cucchiaio" di Chanel 9 di 21 Ansa Ansa La "donna cucchiaio" di Chanel 10 di 21 Ansa Ansa La "donna cucchiaio" di Chanel 11 di 21 Ansa Ansa La "donna cucchiaio" di Chanel 12 di 21 Ansa Ansa La "donna cucchiaio" di Chanel 13 di 21 Ansa Ansa La "donna cucchiaio" di Chanel 14 di 21 Ansa Ansa La "donna cucchiaio" di Chanel 15 di 21 Ansa Ansa La "donna cucchiaio" di Chanel 16 di 21 Ansa Ansa La "donna cucchiaio" di Chanel 17 di 21 Ansa Ansa La "donna cucchiaio" di Chanel 18 di 21 Ansa Ansa La "donna cucchiaio" di Chanel 19 di 21 Ansa Ansa La "donna cucchiaio" di Chanel 20 di 21 Ansa Ansa La "donna cucchiaio" di Chanel 21 di 21 Ansa Ansa La "donna cucchiaio" di Chanel leggi dopo slideshow ingrandisci

L’ispirazione si concretizza in cinte argentate o colorate in abiti con la vita rialzata, in cui la proporzione dell'abito allunga visivamente le gambe. Oltre ai classici tailleur in tweed e nei colori pastello per il giorno, la collezione propone per la sera abiti lievi e romantici con ampie gonne a corolla impreziosite da volant e balze, vaporosi e impalpabili con accessori gioiello.



Il gran finale della sfilata è stato affidato a Lily-Rose Depp, una delle modelle più amate del momento, in un abito rosa da principessa, un po' in stile bomboniera, ma di grande effetto. La 17enne Lily Rose in passerella ha mostrato tutta l'eleganza della madre, Grand Palais, trasformata in una galleria degli specchi.