Moda: le passerelle non risparmiano quadri e quadrettoni

Le dimensioni sono irregolari ma non superano il limite della decenza. I colori non sono inquadrabili perché un arcobaleno sovversivo ha preso il sopravvento: distinguere le tinte non è semplice, neanche gli occhi più allenati noterebbero la differenza tra il blu classico e il navy, per non parlare del verde inglese e del petrolio. Aggiungiamo alla lista il rosso e il bordeaux. Lo so che sembra impossibile, ma su alcuni tessuti le nuance si fondono ad arte con la base, rendendoli misteriosi e accattivanti. La particolarità, per quanto mi riguarda, si cela dietro punte di colore più accese, come il giallo, posizionato per far risaltare le tinte dominanti. Linee tinteggiate guidate dalla mano dell'artista disegnano quadrati perfetti. Attenzione però ai quadri in circolazione: non confondeteli con quelli colorati cuciti soprattutto sui calzettoni maschili. Siamo ben lontani da quello stile, così come siamo distanti dalle giacche a quadri anni Settanta. Conosco un uomo che l'ha indossata per il suo matrimonio (avvenuto proprio in quegli anni). Non oso immaginare le facce scioccate e i sorrisi a mezza bocca dei parenti e degli amici, della sposa no: erano già complici. Questo si chiama coraggio e merita il mio rispetto.