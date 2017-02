Il 14 febbraio per gli innamorati della moda

Il giorno di San Valentino merita un outfit tutto suo . Ad esempio è il giorno ideale per vestirsi di rosso. Se vi sembra troppo, potete indossare semplicemente qualche accessorio color passione. Ma a quanto pare è l’intimo il Re che incarna al meglio lo spirito di questa ricorrenza. Infatti, le vetrine dei negozi specializzati si stanno divertendo a proporre di tutto di più. Linee di slip e reggiseni imparentate con quelle presentate per l’ultimo dell’anno. Ecco un buon giorno per riciclare qualcosa. Pensavate di indossare i completini rouge soltanto a Capodanno e invece potete recuperarli con Amore. Ma se volete una scusa per acquistare qualcosa di nuovo basta soltanto girare. Non dovete fare altro che uscire e lasciarvi sedurre dalle collezioni studiate per questo giorno. Attenzione le proposte pensate ad hoc non suggeriscono soltanto intimo rosso . In realtà è il nero che la fa da padrone. Diciamo che da quello che si vede la parola d’ordine è essere sexy ma davvero molto sexy. Lo stesso vale per l’uomo: anche lui ha diritto al suo angolo di desiderio. Peccato che da quello che ho visto di hard per i maschietti c’è soltanto lo sguardo vagamente languido dei modelli. Ma forse avrò visto troppe volte la sensazionale magnum di Zoolander. Ben Stiller deve avermi proprio stregato e confuso le idee.

Per fortuna la collezione donna può vantare reggiseni che, oltre a fasciare il seno, fanno dei giri intorno alle spalle e alla schiena. Per quanto mi riguarda soltanto una contorsionista può pensare di metterlo e toglierlo da sola. Forse lo scopo è proprio quello di farsi aiutare. Sono ancora troppo ingenua per capire certe finezze. Anche gli slip fanno la loro parte. Oltre a nascondere davanti il regalo di madre natura, trovano pure lo spazio per reggicalze, fili e accessori vari per possibili body, baby doll da ancorare da qualche parte. Inutile sottolineare che gli slip così dietro non contemplano molto tessuto, qualche straccio di stoffa al massimo.



La domanda è sempre la stessa: “Ma come faccio a indossare e togliermi tutta questa ‘attrezzatura’?". Bisogna essere abili. Io ho sempre votato per la praticità, quindi neanche ci provo. Ma chi ama il genere deve assolutamente cogliere al volo l’occasione di questa ‘festa’ per comprare un intimo più audace. Pazienza se rimane sotto il vestito, l’importante è sentirsi gratificate dalle proprie scelte.



Ma se l’intimo non vi interessa più di tanto, potete creare degli outfit amorosi cospargendovi di cuori. Basta indossare una spilla a cuoricino e lo stesso vale per orecchini, ciondoli e anelli. Inoltre, come ogni anno qualcuno ha pensato bene di confezionare t-shirt, maglie, gonne e abiti adornati e disegnati per onorare la festa. Fra questi, intrigante e particolare la fantasia che richiama dei mazzi di fiori disposti a cuore lungo la stoffa. Che dire delle tante idee regalo per gli innamorati? Semplicemente che avete un universo inesplorato da comprare, dovete soltanto rimpinguare il conto. Ma ricordate che basta soltanto un foulard per onorare Cupido. Personalmente opterò sempre per il mio amatissimo rosso. Buon San Valentino!