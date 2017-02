San Valentino, seduzioni nell’intimo

Per piacere o per piacersi? La seduzione parte dai dettagli più intimi, con i capi di lingerie più preziosi per far innamorare il nostro partner nella serata del 14 febbraio. Ma anche per sentirci belle e importanti nel momento in cui si festeggia San Valentino. Ecco una collezione di proposte delle migliori marche, da indossare con civetteria e con un pizzico di malizia, per sorprenderlo e, soprattutto, per fare un regalo a noi stesse.

La parola d’ordine di quest’anno è: trasparenza. Che si tratti di tessuti sottili, a “effetto nudo”, o di pizzo, poco importa: l’importante è garantirsi l’effetto “vedo non vedo”. Anche il colore lascia ampi spazi di discrezionalità: il nero va sempre per la maggiore, ma non mancano il tocco piccante del rosso, o il romanticismo del rosa cipria e del classico bianco, oppure il grigio e i tono del blu. L’importante è che, sotto sotto, la pelle si faccia intravedere.



Il pizzo è un must sia per il reggiseno o il bustino, ma anche per lo slip. Che sia un minuscolo perizoma, o una brasiliana, poco importa. Per una sera su può osare anche abbinando un reggicalze, per completare l’effetto seduzione. E per un gioco ad alto tasso di fascino, non dimenticare qualche piccolo accessorio: una giarrettiera, una pantofolina con le piume e, magari, una mascherina di pizzo, da portare sul viso al momento di ritirarsi in camera da letto.