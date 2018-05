Tendenze: porta in tavola l estate con i piatti in ceramica

Estate : quale miglior periodo per visitare posti diversi e lontani e acquistare oggetti di uso comune da portare con noi per ricordo ? Ecco arrivata l'occasione per poterli utilizzare: con l'esplosione del colore, anche la tavola diventa più allegra e i cibi anche più buoni. Che si tratti di un caffè , di una colazione in terrazza o di un pranzo leggero e goloso da condividere con la famiglia e gli amici, ecco qualche suggerimento per recuperare e utilizzare i piatti in ceramica che abbiamo collezionato come souvenir .

Tendenze: porta in tavola lʼestate con i piatti in ceramica Istockphoto 1 di 28 Ceramica di Ravello Istockphoto 2 di 28 Ceramiche di Amalfi Istockphoto 3 di 28 Ceramica di Ravello Istockphoto 4 di 28 Maiolica di Caltagirone Istockphoto 5 di 28 Istockphoto 6 di 28 Maiolica di Caltagirone Istockphoto 7 di 28 Ceramica della Thailandia Istockphoto 8 di 28 Ceramica della Repubblica Ceca Istockphoto 9 di 28 Istockphoto 10 di 28 Ceramica dell'Ucraina Istockphoto 11 di 28 Istockphoto 12 di 28 Istockphoto 13 di 28 Ceramiche di Ortigia Istockphoto 14 di 28 Ceramica cinese Istockphoto 15 di 28 Ceramiche del Portogallo Istockphoto 16 di 28 Ceramiche persiane Istockphoto 17 di 28 Ceramica del Portogallo Istockphoto 18 di 28 Istockphoto 19 di 28 Istockphoto 20 di 28 Ceramica della Turchia Istockphoto 21 di 28 Ceramiche della Costa Azzurra Istockphoto 22 di 28 Ceramiche dell'Uzbekistan Istockphoto 23 di 28 Istockphoto 24 di 28 Istockphoto 25 di 28 Istockphoto 26 di 28 Ceramica africana Istockphoto 27 di 28 Istockphoto 28 di 28 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Si mangia prima con gli occhi che con la bocca: lo sanno bene gli chef che presentano con estrema dovizia i loro piatti prelibati. Ma anche noi nel nostro piccolo possiamo accontentare lo sguardo preparando la tavola estiva con piatti allegri e colorati.

Se abbiamo avuto modo di viaggiare e di acquistare piatti e vettovaglie dell'artigianato locale, ecco che è arrivata l'occasione giusta per vestire la nostra tavola utilizzando piatti, tazze e tazzine che abbiamo raccolto qua e là nel nostro girovagare.



Piccoli capolavori da collezionare: dalle ceramiche di Vietri e Ravello, toscane o umbre, alle maioliche siciliane di Caltagirone, ma anche quelle che arrivano dal resto del Mediterraneo, come il Portogallo, sono perfette per accompagnare qualsiasi menù.

Servire le specialità delle nostre latitudini sarà ancor più gradevole e porterà il sole in tavola se impiattate nelle ceramiche coloratissime. Melanzane e zucchine grigliate saranno ancor più deliziose, la tavola guarnita da ciotole ricolme di limoni e agrumi sarà allegra ed elegante, perfino la semplice anguria sembrerà un piatto ricercato se servita su un piatto colorato.



Se abbiamo raccolto le ceramiche in viaggi esotici visitando luoghi lontani, potremo servire il caffè in tazzine che arrivano nientemeno che dal Brasile, oppure preparare gli antipasti nei piatti da portata che ricordano i colori dell'Africa, o ancora proporre i macarons su piatti decorati che arrivano dalla Thailandia.



Non possono mancare le ceramiche cinesi, che coi loro toni azzurri ben si accompagnano al tema marino delle case lungo le coste; per servire il pesce potremo utilizzare piatti che con la loro forma accompagnano le prelibatezze raffinate del pescato; potremo apparecchiare con interi servizi finemente decorati con toni blu e verdi che arrivano nientemeno che dall'Uzbechistan.



Insomma, chi più ne ha, più ne metta perché anche in questo caso la fantasia e la voglia di giocare con i colori vanno lasciate libere di esprimersi.

Buon appetito!