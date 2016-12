SOS mal di viaggio: i rimedi per i bambini

Dove sedersi - Prima di tutto, è importante scegliere con cura il posto del bambino in auto, in pullman o in nave. La prima regola d'oro è sedersi nel senso di marcia e nel posto più "stabile" del mezzo (quello che subisce meno contraccolpi e che risente in maniera minore di curve e frenate brusche). Poi, è bene mantenere il finestrino leggermente aperto se possibile: l'aria fresca in questi casi aiuta molto.



Non leggere - Una cosa da non far fare assolutamente al bambino con la nausea, è leggere in auto o in nave. Meglio distrarsi con la musica o con gli altri giochi tipici del viaggio in compagnia: indovinelli, mimi, barzellette, canti...



Fare più soste - Se si viaggia in auto o in autobus, è importante fare molte soste brevi per permettere al bambino di prevenire episodi di forte nausea o di bloccarli sul nascere facendo due passi e distraendosi all'aperto.



Bere poco e mangiare spesso - Dal punto di vista alimentare, i bambini che soffrono di nausea dovrebbero evitare di bere grandi quantità d'acqua (o liquidi in generale) mentre sono in viaggio. Di contro, un efficace rimedio anti-nausea è sgranocchiare crackers o altri cibi secchi (pane tostato, grissini...).



Braccialetto anti-nausea - Se il bambino soffre di mal d'auto o di mal di mare, è importante prevenire episodi di nausea procurandosi gli appositi braccialetti. Si tratta di polsini provvisti di una sorta di bottoncino rigido in grado di stimolare un punto preciso del polso (secondo i principi della medicina cinese) e di bloccare la nausea sul nascere. Anche se la sua efficacia non è stata scientificamente provata, l'esperienza di chi lo ha sperimentato ne narra i benefici. Non contiene alcun tipo di farmaco, dunque, tentar non nuoce.



Zenzero e rimedi omeopatici - Lo zenzero è conosciuto per i suoi benefici anti-emetici, digestivi e antibatterici. Certamente, non è semplice far mangiare ai bambini lo zenzero né è particolarmente indicato se sono piccoli. Però, in commercio si possono trovare rimedi anti-nausea specifici per i bambini e a base di sostanze naturali come, appunto, lo zenzero unitamente ad altri principi attivi di origine vegetale. Di solito, in caramelle o in granuli graditi ai bambini.