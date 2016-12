Viaggiare con i bambini: le app che aiutano i genitori

07:00 - Intrattenere i bambini durante gli spostamenti, far addormentare i più piccoli in un luogo estraneo, cercare un parco giochi o una toilette... viaggiare con i bambini è tanto divertente quanto faticoso per mamma e papà! Una breve guida per scegliere le app che aiutano i genitori a evitare che un piacere si trasformi in un incubo!

Per intrattenere i bambini durante gli spostamenti - La pazienza dei più piccoli, e dei genitori, viene messa a dura prova durante gli spostamenti in macchina, aereo o treno. I bambini sembrano essere particolarmente insofferenti in questi frangenti: si annoiano, non riescono a stare fermi e tempestano mamma e papà con lamentele e capricci. Facciamoci aiutare dalle app che possono svagare e distrarre un po' i bambini in questi momenti. Con Tozzle i tuoi bambini hanno a disposizione 42 puzzle per giocare e migliorare le capacità motorie e visive. Kids Paint stimola la creatività dei bambini che possono creare con le dita quadri variopinti e cancellarli scuotendo lo smartphone! My Happy Farm è un'applicazione adatta ai bambini piccoli: una storia semplice e divertente li porterà all'interno di una fattoria virtuale dove potranno interagire con gli animali e le attività!



Per tranquillizzare i bambini - Se un bimbo è molto piccolo può faticare ad addormentarsi in un luogo a lui estraneo. Ci vengono in aiuto due applicazioni adatte a risolvere questo problema. Baby Monitor & Alarm è un babyphone facilissimo da usare con tanti extra come le ninna nanne o la possibilità di registrare la voce della mamma. Lullabies ti permette di ascoltare una canzone rilassante o una favola calmante e di riprodurre qualsiasi brano dalla libreria musicale. Baby Soothe riproduce i suoni che tranquillizzano il bebè come il ticchettio della pioggia o il battito del cuore, aiutandolo a prendere sonno.



Per trovare il parco giochi o la toilette - Quando visitiamo una città con i bambini dobbiamo tener presente che le loro esigenze sono diverse dalle nostre: potrebbero aver bisogno improvvisamente di un bagno senza aspettare più di 5 minuti o di un parco giochi per svagarsi un po'. Il blog Playground Around The Corner lancia la app utile alle famiglie per aiutare i bambini quando hanno bisogno di una pausa gioco. L'applicazione fornisce mappa, immagini, descrizione dei parchi giochi pubblici che esistono in Italia e oltre confine, per aiutare chi viaggia con bambini a scegliere l'area ideale a seconda di distanza, servizi offerti e tramite le segnalazioni e i commenti degli utenti. Bathroom Scout ci aiuta invece a trovare rapidamente e con facilità i WC più vicini. L'app contiene una lista di oltre 700.000 bagni pubblici, WC di ristoranti, stazioni di servizio e altre infrastrutture.