Cinque cose da non dire alla suocera

La suocera : questa figura che scatena sentimenti contrastanti nelle nuore di tutto il mondo. Odio e amore, con netta propensione al primo sentimento, si alternano dal giorno del sì (se non prima) in avanti. A volte anche dopo la fine di un matrimonio, è questo il caso delle ex-suocere rimaste in carica come nonne e moleste come se non ci si fosse mai separati. Non esiste un'unica ricetta per comportarsi con la suocera , però esiste un obiettivo: la serenità. Per conquistarsi una vita familiare serena , nonostante la suocera invadente, è importante misurare le parole e utilizzare le frasi giuste al momento giusto. Ma, soprattutto, evitare di dire la cosa sbagliata nel momento sbagliato.

Vieni quando vuoi - La suocera, soprattutto se nonna, ha diritto alle visite in famiglia, alle cene, ai pranzi e alle occasioni in convivialità più tradizionali. Però la sua libertà d'azione va arginata da subito, mai dirle quindi che può sentirsi libera di arrivare a casa quando vuole. Questa frase è un lasciapassare per l'onnipotenza e non va mai pronunciata. Anzi, dovrebbe essere chiaro che tutto richiede un minimo di preavviso per non ostacolare la routine familiare.



Il mio ex - Non è mai una buona idea parlare degli ex fidanzati alla suocera. Nemmeno se si è in ottimi rapporti e neppure se l'atmosfera è distesa e scherzosa. Introdurre un ex nelle conversazioni può portare il gelo anche nelle relazioni più rilassate. Per cui, in questi casi, è importante imparare a mordersi la lingua. E nel caso la frase comunque scappasse, è bene dirigere la conversazione altrove. Magari sulle qualità indiscusse del partner o sui progressi dei nipoti.



La mie lasagne sono le migliori del mondo - La parola lasagna è intercambiabile con qualsiasi altro termine che indichi una specialità culinaria. Le suocere, infatti, si suddividono in due gruppi: le donne abili ai fornelli, che alle ricette hanno dedicato gran parte della loro vita e quelle consapevoli di non saper cucinare. In entrambi i casi, la provocazione culinaria è da evitare: niente confronti, classifiche e, men che meno, domande di gradimento al partner.



Se non fosse stato educato così - Qualsiasi commento (in negativo) sull'educazione ricevuta dal partner durante l'infanzia, è vietato. Questo perché le suocere, in qualità di mamme, sono estremamente suscettibili sull'argomento educazione. Meglio non affrontare la discussione direttamente ma, nel caso, parlarne solo con il diretto interessato. Senza l'ingombrante presenza di mamma.



Qualsiasi cosa sia inerente al sesso - Con la suocera, banditi anche i discorsi sul sesso. Infatti, il problema non è certamente l'argomento sessuale in sé ma è la presenza da protagonista del figlio in questo tipo di discorsi. Il partner è e rimarrà sempre il suo bambino, è bene ricordarselo.