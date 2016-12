Tu, lui... e la suocera

07:00 - Conflittuale o armonico, di sicuro il rapporto con la suocera non è mai una relazione scontata. Numerose ricerche Istat negli anni hanno confermato che inquinano il benessere del matrimonio due fattori principali: per il 31% dei casi la nostalgia della vecchia vita con mamma e papà e nel 27% l’invadenza dei suoceri nell’esistenza coniuga della nuova coppia.

Come è possibile arginare il rischio di un rapporto sempre conflittuale con il partner a causa dei rapporti con la famiglia d’origine? Innanzitutto è necessario pensare in termini nuovi: tagliare il cordone ombelicale significa acquistare la consapevolezza che decidere di condividere la vita con l’altro comporta necessariamente l’uscita dal nucleo familiare composto dai genitori. Si apre una nuova fase della vita che prevederà l’ingresso in ruoli differenti: dallo status di figlio ci si trasforma in un adulto, potenzialmente futuro padre o madre di qualcuno.



È naturale che questo passaggio comporti qualche difficoltà e attriti, poiché implica la necessità di riconvertire i rapporti in termini nuovi. Anche per i nostri genitori può essere difficile affrontare il delicato momento in cui chi hanno sempre visto come un bambino prende definitivamente il volo verso nuove responsabilità, soprattutto per una madre. Tuttavia è importante parlare con chiarezza al partner, elaborare insieme la strategia e le regole sulle quali fondare la nuova famiglia che andrete a costruire, condividendone i valori alla base e ciò che per voi è veramente importante.

Moglie e suocera possono trovarsi nella trincea di una guerra capace di dividere le due donne più importanti nella vita di un uomo. Il comportamento del partner, che spesso passa inosservato, gioca un ruolo fondamentale nella gestione degli equilibri familiari: metti in evidenza, con diplomazia e chiarezza, se il partner stenta a prendere decisioni autonome e ricorda che ogni suocera invadente in fondo è la madre di un figlio privo del coraggio di gestire in maniera indipendente la sua vita.



Nonostante le differenze caratteriali possano spesso dividervi, sii umile e non esitare a chiederle consigli, anche in merito al figlio. Tua suocera con tutta probabilità sarà lieta di dare un parere e al tempo stesso potrebbe risultare un’alleata preziosa che, grazie all’esperienza, potrà aiutarti in numerose occasioni. Viceversa sii ferma sulle questioni fondamentali, come l’educazione dei figli, su cui né tua madre, né la suocera hanno il diritto di imporsi: ascolta i pareri ma fai in modo di rendere chiaro che la modalità ultima di decisione spetta solo e unicamente a te e al partner.