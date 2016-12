Casa perfetta prima della partenza: cosa fare

Prima finisci tutte le valigie - Terminare di fare i bagagli è condizione necessaria per occuparsi poi della casa pre-partenza. Quindi, prima di pulire, sistemare e profumare, assicurati di aver messo tutto ciò che ti serve in valigia e di averle chiuse con accuratezza. Poi, posizionale vicino alla porta di ingresso con alcuni post-it, mettendo in evidenza i "last-minute" che potresti dimenticare a casa.



Frigorifero vuoto e deodorato - Se la vacanza dura al massimo due settimane non è necessario sbrinare completamente il freezer. Operazione indispensabile, invece, se le ferie si protraggono più a lungo. In ogni caso, il frigorifero va svuotato da tutti i cibi deperibili, scaduti o in scadenza. Inoltre, è bene pulirne l'interno con aceto di mele (disinfetta e deodora) lasciando negli scomparti mezzo limone e una ciotolina di bicarbonato di sodio.



Pavimenti puliti - Per evitare incursioni indesiderate di insetti mentre si è in vacanza, è necessario lasciare la casa con i pavimenti puliti. La prima operazione, quindi, è eliminare tutte le briciole e i residui di cibo (compito arduo se in casa vi sono bambini piccoli e/o animali). Poi, basterà passare tutto con straccio e alcol o altro disinfettante in grado di debellare ogni potenziale odore sgradevole (anche quando le finestre saranno chiuse).



Attenzione al bagno - Un trattamento di precisione va riservato al bagno, strofinando con specifici prodotti le superfici dei sanitari. Poi, è consigliabile tappare gli scarichi del lavabo, del bidet e della doccia, nonché lasciare abbassata la tavoletta del W.C. avendolo trattato prima con un deodorante sbiancante.



Cambia le lenzuola - Al rientro dalle vacanze, nulla sarà più piacevole che ritrovare un letto accogliente e profumato di pulito. Quindi, prima di partire, è bene sostituire lenzuola e federe lasciando sul comodino sacchetti profumati di lavanda e menta (basta inserire fiori e foglie secchie delle piante in piccole garze di cotone, da richiudere).



Pensate alle piante - Non si può partire senza prima aver pensato a dissetare le piante per tutto il periodo di assenza. Le soluzioni possono essere diverse: un vicino, un amico o un parente che si occupi di innaffiarle almeno una volta al giorno oppure un sistema di irrigazione autonomo da scegliere tra l'ampia offerta dei garden.



Un regalino di consolazione - Prima della partenza acquistate un piccolo dono per voi stesse: un paio di orecchini, un profumo, un accappatoio nuovo. Riponetelo poi sul letto, ad attendervi. In questo modo, la fine delle vacanze sarà decisamente meno traumatica.